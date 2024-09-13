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Пропадет с полок магазина с 16 сентября: россиян ждет неприятный сюрприз - купите заранее, чтобы не платить втридорога

Осень текущего года принесет российским потреби...

bloomberg.com

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Осень текущего года принесет российским потребителям увеличение цен на такие популярные продукты, как шоколад, кофе и чай.

Об этом рассказал председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов, сообщает finance.rambler.ru. Причины подорожания связаны с внешними факторами, включая трудности с производством и глобальные логистические сбои.

Почему дорожают чай и кофе?

Чай и кофе — это товары, которые производятся за пределами Российской Федерации, за исключением небольшого объема чая, выращенного в Краснодарском крае. Их стоимость напрямую зависит от мировой конъюнктуры и биржевых цен. По словам Александра Борисова, проблемы с производством в Африке и Латинской Америке, где выращивается большая часть мирового кофе, привели к снижению объемов сырья. Эти трудности, наряду с логистическими проблемами и сложностями с международными финансовыми расчетами, стали причиной повышения цен на эти товары.

Эксперты предупреждали о возможном подорожании кофе заранее, и сейчас это стало очевидной реальностью для потребителей. Рост цен на чай также связан с глобальными транспортными проблемами, что влияет на стоимость импорта в Россию.

Прогнозы по ценам: чего ожидать?

Александр Борисов уточнил, что подорожание может составить от 10% до 20%. Однако, точно предсказать конечные цены пока сложно, так как они зависят от множества факторов, включая динамику на мировых рынках и разрешение логистических проблем. В связи с этим Борисов рекомендует потребителям приобретать чай и кофе с запасом, но в разумных пределах, так как хранение этих товаров имеет свои ограничения.

Шоколад и кондитерские изделия: что подорожает уже в текущем месяце?

По мнению экспертов, наибольшее подорожание ожидается в сегменте шоколада и кондитерских изделий, содержащих его. В сентябре именно эти товары могут стать самыми чувствительными к росту цен на рынке продовольствия.

Снижение объемов поставок какао-бобов, аналогично проблемам с кофе, отражается на стоимости производства шоколада, что в конечном итоге приводит к росту цен для конечных потребителей.

Рост цен на авиаперелеты: вторая важная тенденция

Интересно, что помимо продуктов питания, в числе наиболее подорожавших товаров осенью будут авиаперелеты, особенно в эконом-классе. Спрос на путешествия в конце года традиционно возрастает, что также оказывает давление на цены. Эксперты прогнозируют, что стоимость билетов может заметно увеличиться к началу зимнего сезона.

Что делать потребителям?

Эксперты советуют готовиться к подорожанию разумно. Борисов предостерегает от чрезмерных покупок впрок, так как продукты, такие как чай, кофе и шоколад, имеют ограниченный срок хранения. Важно также следить за акциями и скидками в магазинах, которые могут помочь сэкономить в условиях роста цен.

Кроме того, полезно рассмотреть альтернативные товары, которые могут оказаться менее подверженными изменению цен на мировом рынке.

Осень 2024 года станет периодом роста цен на популярные товары, такие как чай, кофе и шоколад. Причины подорожания кроются в международных проблемах с производством и логистикой. Российским потребителям стоит подготовиться к этим изменениям, планируя покупки впрок, но с учетом сроков хранения продуктов.

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