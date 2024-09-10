Пропадет с полок магазина с 10 сентября: приготовьтесь к неприятному сюрпризу - купите впрок

К концу текущего года цены на черный пакетированный чай в Российской Федерации могут вырасти на 7-10%.

Экономист Евгения Жухова указывает на проблемы с импортом как основную причину этого повышения. Отмечается, что внутреннее производство удовлетворяет лишь 20% от общего спроса, в то время как остальное приходится на долю импорта, осложненного логистическими и геополитическими проблемами, а также неблагоприятными погодными условиями в странах-экспортерах.

