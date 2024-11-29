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Пропадет с полок магазина с 1 декабря: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

В ближайшее время привычные бумажные каталоги с...

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В ближайшее время привычные бумажные каталоги с перечнем товаров и акций исчезнут из магазинов крупных федеральных торговых сетей.

Такое решение приняли ритейлеры, включая «Пятёрочку» и «Магнит». Нововведение обещает быть не только экологичным, но и удобным для современных покупателей.

Почему сети отказываются от бумажных каталогов?

По данным PRIMPRESS, основные причины этого решения включают:

Заботу об экологии. Снижение потребления бумаги и отказ от печатных материалов помогут уменьшить углеродный след. Это продолжение тренда, начатого с отказа от бумажных чеков.
Экономия средств. Производство каталогов обходится дорого, а цифровые альтернативы позволяют ритейлерам снизить затраты.

Удобство и доступность информации. Цифровые форматы дают покупателям больше возможностей, включая участие в акциях и просмотр предложений в удобное время.

Какие изменения ждут российских покупателей?

  • Визуальные решения в магазинах.

Сеть «Пятёрочка» заменит бумажные каталоги большими информационными плакатами. Они будут размещаться в зонах с товарами по акциям, чтобы покупатели могли сразу видеть актуальные скидки.

  • Информация в социальных сетях.

«Магнит» сделает упор на цифровое взаимодействие с клиентами. Покупатели смогут находить информацию о скидках и акциях на официальных страницах сети в соцсетях, а также участвовать в розыгрышах и конкурсах.

  • Экологическая ответственность.

Это изменение позволяет покупателям стать частью экологичного подхода. Отказ от печатных материалов помогает сохранить леса и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Как отреагировали покупатели?

Переход к цифровым форматам вызывает смешанные чувства:

  • Преимущества:

Молодое поколение, привыкшее к технологиям, оценило удобство цифровых каталогов.
Участие в акциях через соцсети воспринимается как дополнительная мотивация для взаимодействия с ритейлерами.

  • Недостатки:

Пожилые люди, которые не используют смартфоны или интернет, могут столкнуться с трудностями.
Некоторым покупателям будет не хватать возможности «полистать» бумажный каталог перед покупкой.

Какие перспективы ждут ритейлеров?

Отказ от бумажных каталогов может стать шагом к более масштабным изменениям:

  • Развитие мобильных приложений для удобного просмотра скидок и акций.
  • Использование QR-кодов в магазинах, чтобы покупатели могли быстро узнать о предложениях.
  • Интеграция с популярными мессенджерами для рассылки уведомлений.

Цифровизация во благо экологии и удобства

Решение крупных торговых сетей отказаться от бумажных каталогов отражает стремление к инновациям и устойчивому развитию. Хотя этот шаг может стать вызовом для некоторых категорий покупателей, цифровые технологии открывают новые возможности для взаимодействия.

В ближайшем будущем нас ждёт ещё больше экологичных инициатив, которые помогут сделать покупки удобнее и ответственнее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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