Пропадет с полок магазина с 1 декабря: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение
PROKAZAN
В ближайшее время привычные бумажные каталоги с перечнем товаров и акций исчезнут из магазинов крупных федеральных торговых сетей.
Такое решение приняли ритейлеры, включая «Пятёрочку» и «Магнит». Нововведение обещает быть не только экологичным, но и удобным для современных покупателей.
Почему сети отказываются от бумажных каталогов?
По данным PRIMPRESS, основные причины этого решения включают:
Заботу об экологии. Снижение потребления бумаги и отказ от печатных материалов помогут уменьшить углеродный след. Это продолжение тренда, начатого с отказа от бумажных чеков.
Экономия средств. Производство каталогов обходится дорого, а цифровые альтернативы позволяют ритейлерам снизить затраты.
Удобство и доступность информации. Цифровые форматы дают покупателям больше возможностей, включая участие в акциях и просмотр предложений в удобное время.
Какие изменения ждут российских покупателей?
- Визуальные решения в магазинах.
Сеть «Пятёрочка» заменит бумажные каталоги большими информационными плакатами. Они будут размещаться в зонах с товарами по акциям, чтобы покупатели могли сразу видеть актуальные скидки.
- Информация в социальных сетях.
«Магнит» сделает упор на цифровое взаимодействие с клиентами. Покупатели смогут находить информацию о скидках и акциях на официальных страницах сети в соцсетях, а также участвовать в розыгрышах и конкурсах.
- Экологическая ответственность.
Это изменение позволяет покупателям стать частью экологичного подхода. Отказ от печатных материалов помогает сохранить леса и уменьшить загрязнение окружающей среды.
Как отреагировали покупатели?
Переход к цифровым форматам вызывает смешанные чувства:
- Преимущества:
Молодое поколение, привыкшее к технологиям, оценило удобство цифровых каталогов.
Участие в акциях через соцсети воспринимается как дополнительная мотивация для взаимодействия с ритейлерами.
- Недостатки:
Пожилые люди, которые не используют смартфоны или интернет, могут столкнуться с трудностями.
Некоторым покупателям будет не хватать возможности «полистать» бумажный каталог перед покупкой.
Какие перспективы ждут ритейлеров?
Отказ от бумажных каталогов может стать шагом к более масштабным изменениям:
- Развитие мобильных приложений для удобного просмотра скидок и акций.
- Использование QR-кодов в магазинах, чтобы покупатели могли быстро узнать о предложениях.
- Интеграция с популярными мессенджерами для рассылки уведомлений.
Цифровизация во благо экологии и удобства
Решение крупных торговых сетей отказаться от бумажных каталогов отражает стремление к инновациям и устойчивому развитию. Хотя этот шаг может стать вызовом для некоторых категорий покупателей, цифровые технологии открывают новые возможности для взаимодействия.
В ближайшем будущем нас ждёт ещё больше экологичных инициатив, которые помогут сделать покупки удобнее и ответственнее.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец