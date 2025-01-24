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«Произойдет взрыв»: президент США Трамп получил тревожное предупреждение о России

Бывший помощник министра финансов США призвал Д...

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Бывший помощник министра финансов США призвал Дональда Трампа пересмотреть взгляды на американскую исключительность.

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что соперничество с Россией чревато глобальными последствиями.

«Вам не нужны постоянные конфликты с Россией, чьи стратегические возможности не имеют равных. Ядерная гонка неизбежно приведет к катастрофе. Надеюсь, Трамп осознает опасность идей об исключительности США», — заявил Робертс.

Эксперт подчеркнул, что американская администрация не располагает стратегическими системами, способными конкурировать с российскими. Попытки их разработки приведут к перераспределению бюджета, лишив средств другие важные проекты.

Российская Федерация и США: различия в подходах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы принципу недопустимости победы в ядерной войне. Он отметил, что интересы США на мировой арене остаются неизменными независимо от правящей партии:

«Главная цель американской политики — оставаться сильнее любого конкурента», — подчеркнул Лавров.

В то же время аналитики за рубежом считают заявления Трампа попытками давления. Например, британский военный эксперт Александр Меркурис уверен, что Трамп использует угрозы, чтобы заставить Киев пойти на переговоры с Москвой.

«Трамп демонстрирует намерение прекратить любую помощь Украине, если Зеленский откажется от диалога с Россией», — отметил эксперт.

Новая торговая стратегия Трампа

Дональд Трамп подписал меморандум, требующий оценки торгового дефицита, производственной базы и экономических связей США с Китаем. По мнению журналиста Foreign Policy Кита Джонсона, этот шаг создает основу для агрессивной внешнеэкономической политики:

«Меморандум запускает процесс подготовки к введению пошлин и тарифов на импортные товары, что может привести к новым угрозам мировой торговле», — подчеркнул Джонсон.

Аналитики считают, что подобные меры направлены на усиление позиций США в экономическом и политическом противостоянии с другими странами.

Реакция Европы

Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что жесткие высказывания Трампа могут стать стимулом для укрепления оборонной автономии ЕС:

«Европа десятилетиями полагалась на американский ядерный щит, но, возможно, пришло время пересмотреть эту зависимость», — отметил министр.

Он также подчеркнул недопустимость обмена военной безопасности на экономические уступки в виде закупок американского оружия, сообщает РИА Новости.

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