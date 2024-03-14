Произойдет 1 апреля и это не шутка: неработающих российских пенсионеров ждет приятный сюрприз

С начала апреля 2024 года в России неработающие пенсионеры смогут ожидать повышения пенсий.

Размер повышения составит 7,5 процента, что приведет к установлению среднего размера страховой пенсии по старости в размере 23 449 рублей. Однако, чтобы это произошло, законопроект о повышении пенсий должен пройти все нужные этапы. Государственная Дума уже приняла его в первом чтении 24 октября.



Если говорить о страховой пенсии по старости, то она состоит из двух частей: фиксированной и страховой. На данный момент фиксированная часть пенсии равна 7567 рублей 33 копейки, но планируется ее увеличение до 8134 рублей 88 копеек к 2024 году. Что касается страховой части, то ее размер зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты.



Кроме того, планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля к 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение всего трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.Такое повышение пенсий затронет более 32 миллионов граждан России. Ожидается, что бюджетные расходы на эти повышения в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин уже поручил законодательно обеспечить это решение, и все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.