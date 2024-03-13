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· Артем Акчурин

Произойдет 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет приятный сюрприз

Произойдет 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет приятный сюрприз

mk.ru

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С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей.

Предложенное изменение заключается в увеличении размера страховой пенсии по старости на 7,5 процента, что позволит достичь среднего размера пенсии в размере 23 449 рублей. Данный законопроект уже был одобрен государственной думой на первом чтении 24 октября.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и планируется ее увеличение до 8134 рублей 88 копеек к 2024 году.

Кроме того, предусматривается увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.

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