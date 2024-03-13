Произойдет 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет приятный сюрприз
mk.ru
С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей.
Предложенное изменение заключается в увеличении размера страховой пенсии по старости на 7,5 процента, что позволит достичь среднего размера пенсии в размере 23 449 рублей. Данный законопроект уже был одобрен государственной думой на первом чтении 24 октября.
Кроме того, предусматривается увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.
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