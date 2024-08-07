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· 16+ · Алина Алмакаева

Прогонят из вагона вместе с чемоданами: в РЖД ужесточили правила, теперь не поможет даже купленный билет

Планируете путешествие на поезде и покупаете би...

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Планируете путешествие на поезде и покупаете билеты онлайн? Будьте бдительны! Российские платформы по продаже ж/д билетов столкнулись с волной технических сбоев, в результате чего множество заказов были аннулированы.

Утро вечера мудренее, но не для покупки билетов: Пик проблем приходится на 8 утра – время старта продаж на новые даты. Серверы не справляются с нагрузкой, платежи "зависают", а пассажиры остаются ни с чем.

Деньги вернут, но нервы не восстановят: Отмена заказа – не причина для паники. Деньги, как правило, возвращаются на карту автоматически в течение 15 минут, хотя статус заказа на сайте может отображаться некорректно.

Советы бывалых путешественников:

Контролируйте ситуацию: После оплаты билета внимательно отслеживайте статус заказа в личном кабинете.

Кэшбэк в помощь: Используйте карты с кэшбэком – в случае отмены заказа вы хотя бы вернете часть потраченных средств.

Без паспорта – в вагон: Потеряли паспорт? Не беда! В течение 90 дней после утери вы можете сесть на поезд по временному удостоверению личности.

Технологии технологиями, а человеческий фактор никто не отменял: Онлайн-сервисы, безусловно, упрощают жизнь путешественникам, но идеальных систем не бывает. Будьте готовы к возможным накладкам и не откладывайте покупку билетов на последний момент!

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