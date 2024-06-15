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Прогноз погоды переменился: россиян ждет возвращение адской жары и ливень

Метеорологи предсказывают значительные колебания погоды в Центральной России, подчеркивая непредсказуемость природных условий на предстоящие недели.

dzen.ru

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Метеорологи предсказывают значительные колебания погоды в Центральной России, подчеркивая непредсказуемость природных условий на предстоящие недели.

Температурные колебания

На следующей неделе жители Владимира могут ожидать довольно тёплую погоду с температурой воздуха от +23 до +26 градусов Цельсия. Однако к концу рабочих дней температура поднимется до +29 градусов. После этого спад температуры до +22...+25 градусов предвещает начало более прохладного периода, хотя и не такого значительного, как можно было бы ожидать.

Осадки и ветер

Особое внимание следует уделить предстоящим осадкам. Ожидается, что 16 числа произойдет ливень, который принесет 19,5 мм осадков — это составляет около 25% от месячной нормы. На этой же неделе, несмотря на ранее предсказанный небольшой дождь 10 числа, прогнозы теперь указывают на его усиление.

Помимо осадков, прогнозируется усиление ветра до скорости 11 метров в секунду, что может привести к дополнительным неудобствам для жителей региона.

Подготовка к погодным условиям

Эти новые данные от метеорологов подчеркивают важность подготовки к погодным неожиданностям. Жителям региона стоит ожидать не только теплые дни, но и готовиться к возможным резким изменениям погоды, включая сильные дожди и порывы ветра.

Эксперты советуют гражданам следить за обновлениями погодных прогнозов и соответственно планировать свои дела, чтобы избежать неприятностей, связанных с нестабильной погодой. Будьте готовы к возможным «погодным сюрпризам» в оставшуюся часть лета.

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