Прогноз погоды изменился: всех ждет возвращение адской жары и ливень
Владимирские метеорологи скорректировали прогноз погоды на ближайшие дни, предупреждая о возвращении зноя уже на следующей неделе.
В начале июня, с 6 по 10 число, ожидается теплая погода с дневными температурами от +23 до +26 градусов. Однако уже 11 июня столбик термометра поднимется до +29 градусов, что можно охарактеризовать как возвращение адской жары. После этого температура немного снизится, установившись на комфортных +22...+25 градусах.
Прогноз осадков также претерпел изменения. Ранее ожидалось, что дождь меньшей интенсивности пройдет 10 июня. Теперь же, согласно новому прогнозу, в этот день возможны лишь незначительные осадки. А вот 13 июня регион накроют ливни: ожидается до 19,5 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы.
Стоит отметить, что на протяжении всей недели возможны порывы ветра до 11 метров в секунду.
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