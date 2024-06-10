Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливни

На текущей неделе жители центральной части России столкнутся с существенным ростом температур, согласно обновленным прогнозам метеорологов.

Как сообщает источник progorod33, ожидается, что температура будет колебаться в диапазоне от плюс 23 до плюс 26 градусов. Пик жары придется на 11 июня, когда температура воздуха может достичь +29 градусов. После такой жары, температура снизится до 22-25 градусов тепла.

Ожидается также значительное количество осадков, особенно заметное 13 июня, когда выпадет до 19,5 миллиметров дождя, что составляет примерно четверть от нормы за целый месяц.

Прогнозы также указывают на возможные мощные порывы ветра на этой неделе, достигающие до 11 метров в секунду, что может вызвать трудности для местных жителей, включая тех, кто работает в агросекторе или планирует мероприятия на свежем воздухе.

В связи с предстоящими погодными условиями рекомендуется жителям региона готовиться к грядущим жарким дням и обильным осадкам. Важно обеспечить наличие солнцезащитных средств и достаточное количество воды.