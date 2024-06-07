Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливень

Жители центральной части Российской Федерации должны готовиться к значительному повышению температуры уже на следующей неделе, поскольку синоптики обновили свой прогноз. После относительно прохладной погоды, регион ожидает возвращение летней жары.

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Жители центральной части Российской Федерации должны готовиться к значительному повышению температуры уже на следующей неделе, поскольку синоптики обновили свой прогноз. После относительно прохладной погоды, регион ожидает возвращение летней жары, которая начнется с 6 июня.

Как сообщает progorod33, согласно последним данным, температура воздуха в период с 6 по 10 июня будет колебаться между +23 и +26 градусами Цельсия. Однако наибольшее потепление ожидается 11 июня, когда столбик термометра достигнет отметки в +29 градусов. После этого пикового дня температура снова спадет до более комфортных +22...+25 градусов.

Кроме того, метеорологи предупреждают о значительных осадках, которые принесет ливень 13 июня. В этот день ожидается выпадение 19,5 мм осадков, что составляет около 25 процентов от месячной нормы. Это значительное количество дождя, особенно по сравнению с более легким дождем 10 июня, когда ожидается выпадение чуть менее 20 процентов месячной нормы.

Также следует отметить, что на этой неделе порывы ветра могут достигать скорости до 11 метров в секунду, что может привести к дополнительным сложностям для жителей региона, особенно для тех, кто занимается сельским хозяйством или планирует активности на открытом воздухе.

В свете этих погодных изменений жителям рекомендуется быть готовыми к жарким дням и обильным осадкам. Подготовка к переменам погоды включает в себя обеспечение доступности средств защиты от солнца, таких как крем с SPF, шляпы и достаточное количество воды для поддержания гидратации. Также стоит проверить состояние окон и дверей в доме, чтобы предотвратить проблемы, связанные с сильными порывами ветра.

Изменение погодных условий может принести как возможности для наслаждения теплом, так и вызовы, связанные с жарой и дождями. Оставаясь информированными и хорошо подготовленными, жители центральной России смогут минимизировать возможные неудобства и насладиться началом летнего сезона.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Интересное в Казани

день назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

удаление борщевика на участке в московской области цена

Новости Татарстана

день назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

ремонт холодильного оборудования в спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан

Новости Казани

день назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу

Новости Казани

день назад

В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок

Новости Казани

день назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд
Новости Казани
5 часов назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

55 минут назад

В Казани проспект Ямашева затопило из-за засора канализации

Интересное в Казани

8 часов назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес

Новости Казани

2 часа назад

Кабмин Татарстана ограничил продажу алкоголя на время Игр БРИКС в Казани

На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
3 часа назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Автоновости Казани и Мира

2 часа назад

Игры БРИКС 2024: спортивный триумф глобального масштаба

Новости Казани

2 часа назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Новости Татарстана

3 часа назад

На главной пешеходной улице Казани торговали ядовитыми мухоморами
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке