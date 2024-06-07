Прогноз погоды изменился: нас ждет возвращение адской жары и ливень

Жители центральной части Российской Федерации должны готовиться к значительному повышению температуры уже на следующей неделе, поскольку синоптики обновили свой прогноз. После относительно прохладной погоды, регион ожидает возвращение летней жары, которая начнется с 6 июня.

Как сообщает progorod33, согласно последним данным, температура воздуха в период с 6 по 10 июня будет колебаться между +23 и +26 градусами Цельсия. Однако наибольшее потепление ожидается 11 июня, когда столбик термометра достигнет отметки в +29 градусов. После этого пикового дня температура снова спадет до более комфортных +22...+25 градусов.

Кроме того, метеорологи предупреждают о значительных осадках, которые принесет ливень 13 июня. В этот день ожидается выпадение 19,5 мм осадков, что составляет около 25 процентов от месячной нормы. Это значительное количество дождя, особенно по сравнению с более легким дождем 10 июня, когда ожидается выпадение чуть менее 20 процентов месячной нормы.

Также следует отметить, что на этой неделе порывы ветра могут достигать скорости до 11 метров в секунду, что может привести к дополнительным сложностям для жителей региона, особенно для тех, кто занимается сельским хозяйством или планирует активности на открытом воздухе.

В свете этих погодных изменений жителям рекомендуется быть готовыми к жарким дням и обильным осадкам. Подготовка к переменам погоды включает в себя обеспечение доступности средств защиты от солнца, таких как крем с SPF, шляпы и достаточное количество воды для поддержания гидратации. Также стоит проверить состояние окон и дверей в доме, чтобы предотвратить проблемы, связанные с сильными порывами ветра.

Изменение погодных условий может принести как возможности для наслаждения теплом, так и вызовы, связанные с жарой и дождями. Оставаясь информированными и хорошо подготовленными, жители центральной России смогут минимизировать возможные неудобства и насладиться началом летнего сезона.