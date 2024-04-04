Прогноз Эльвиры Набиуллиной: Инфляция в России достигнет пика во II квартале 2024 года

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, предоставила актуальный прогноз по инфляции, указывая на ее возможный пик во втором квартале 2024 года.

Ожидается, что стабилизация инфляционных показателей произойдет только к осенним месяцам.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для оценки инфляции важно учитывать годовой период, так как он отражает динамику цен за последние 12 месяцев, включая базовые эффекты. Это заявление подтверждает важность внимательного анализа экономических трендов в долгосрочной перспективе.

По словам Андрея Гангана, первого заместителя директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ, текущее замедление инфляции все еще не соответствует целевым показателям, хотя и следует прогнозируемому пути.

В Приморье, как отражают статистические данные, наблюдается умеренное повышение цен на продовольственные товары, что иллюстрирует общенациональные инфляционные тенденции. Повышение цен на овощи, фрукты и другие товары базовой потребности демонстрирует динамику изменения стоимости жизни для российских потребителей.

В то же время, некоторые товары показали снижение в цене, что может свидетельствовать о вариативности инфляционных процессов в разных сегментах рынка.

Эта информация является ключевой для понимания будущего экономического пути России и может служить основой для принятия важных финансовых и экономических решений как на уровне государства, так и отдельными гражданами.