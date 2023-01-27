"Продолжаем!": генерал Картаполов сделал важное заявление по поводу частичной мобилизации в России

Госдума РФ продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации, сообщил в пятницу, 27 января, глава думского комитета по обороне, генерал Андрей Картаполов.

"Работа с правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается", - написал Картаполов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение по данным законопроектам будет приниматься с учетом позиции "всех заинтересованных органов государственной власти", поскольку "вопрос касается основ обороноспособности государства".

Напомним, в ГД внесен проект закона, который подразумевает предоставление отсрочки от мобилизации отцам трех и более детей до 18 лет, единственным детям одиноких родителей пенсионного возраста. Еще один проект касается освобождения от призыва по мобилизации кандидатов и докторов наук.

Также предлагается давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя, могут принять и отсрочку для людей, занимающихся воспитанием детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов с детства I группы.