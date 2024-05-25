«Продлится вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали завершение СВО

Специальная военная операция на территории Украины продолжается уже два года, и за это время у многих начал возникать вопрос касаемо того, когда закончится военный конфликт и на каких условиях.

С ответом решили помочь опытные предсказатели и экстрасенсы.

Так, известный астролог Тамара Глоба предсказала завершение СВО в 2024 году. Несмотря на то, что этот год будет високосным, что обычно считается неблагоприятным для важных событий, прогноз астролога оказался весьма оптимистическим.

По мнению астролога Константина Дараган специальная военная операция всё ещё будет продолжаться в том или ином виде до 2028 года. В своих прогнозах он также отмечает, что к 2024 году в России возможно принятие дополнительных мер по трансформации внутренней и внешней политики в нечто более жесткое. Он также предсказывает, что в ближайшем будущем Украина может столкнуться с возможностью дробления территории на три части, что приведет к серьезным изменениям в геополитической обстановке, сообщается в NEWSNN.ru.