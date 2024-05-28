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«Продлится до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали окончание СВО

Известная астролог Тамара Глоба выразила уверенность, что  2024 год станет годом окончания конфликта, отметив, что даже високосность года не станет преградой для мира.

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Известная астролог Тамара Глоба выразила уверенность, что 2024 год станет годом окончания конфликта, отметив, что даже високосность года не станет преградой для мира.

А вот астролог Константин Дараган придерживается иной точки зрения. По его прогнозам, СВО в той или иной форме может продлиться до 2028 года, при этом Россия ожидают серьёзные перемены. Дараган говорит о возможном ужесточении внутренней и внешней политики, а также о разделении Украины на три части, что, безусловно, окажет влияние на геополитическую карту мира.

Более того, Дараган предполагает, что уже к 2024 году в России начнут реализовываться меры по трансформации политического курса в сторону большей жёсткости.

Важно помнить, что предсказания – это не констатация фактов, а лишь один из вариантов развития событий.

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