«Продлится до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали окончание СВО

Известная астролог Тамара Глоба выразила уверенность, что 2024 год станет годом окончания конфликта, отметив, что даже високосность года не станет преградой для мира.



А вот астролог Константин Дараган придерживается иной точки зрения. По его прогнозам, СВО в той или иной форме может продлиться до 2028 года, при этом Россия ожидают серьёзные перемены. Дараган говорит о возможном ужесточении внутренней и внешней политики, а также о разделении Украины на три части, что, безусловно, окажет влияние на геополитическую карту мира.



Более того, Дараган предполагает, что уже к 2024 году в России начнут реализовываться меры по трансформации политического курса в сторону большей жёсткости.



Важно помнить, что предсказания – это не констатация фактов, а лишь один из вариантов развития событий.