Продажи автомобилей в следующем году пойдут на спад: кто виноват и что делать?

Российский автомобильный рынок готовится к сложному 2025 году. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей могут сократиться на 10%, достигнув уровня в 1,43 млн единиц.

Это базовый сценарий, но более пессимистичные прогнозы допускают падение на 20%, до 1,27 млн машин. Что ждет рынок и какие факторы будут определять его развитие — разберемся подробнее.

Прогнозы: от оптимизма до кризиса

По итогам 2024 года рынок показал заметный рост, оказавшись в полтора раза выше показателей 2023 года. Однако ожидания на 2025 год гораздо скромнее.

Базовый сценарий: падение на 10% (1,43 млн автомобилей).

Негативный сценарий: снижение на 20% (1,27 млн машин).

Оптимистичный сценарий: сохранение уровня 2024 года (1,59 млн автомобилей).

Сокращение объемов продаж связано с рядом экономических факторов, включая рост цен, увеличение ставок утилизационного сбора и падение курса рубля.

Цены растут: что ждет покупателей?

Рост стоимости автомобилей остается одной из главных причин сокращения спроса. Гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков прогнозирует, что цены продолжат расти в начале 2025 года, отыгрывая последствия увеличения утилизационного сбора, падения рубля и инфляционного давления.

Ключевые факторы, влияющие на рост цен:

Октябрьское и январское повышение утилизационного сбора.

Удорожание компонентов и логистики из-за девальвации рубля.

Ограниченное предложение на фоне ухода ряда международных брендов.

Эти условия делают покупку нового автомобиля менее доступной для большинства россиян, что неизбежно сказывается на объемах продаж.

Влияние на рынок шин

Интересный тренд 2024 года — предпочтение россиян отечественным брендам шин. Лидерами продаж стали Nordman, Cordiant и Kama Tyres, за ними следуют Viatti, Pirelli, Yokohama и другие.

Факты:

91,5% продаж пришлось на шины для легковых автомобилей.

Рост популярности отечественных брендов объясняется их доступностью и адаптированностью к местным условиям.

Этот тренд может укрепиться в 2025 году на фоне роста цен на импортные товары и ослабления рубля.

Что ждет автопром?

Сокращение продаж новых автомобилей ставит автопроизводителей перед необходимостью адаптироваться к новым реалиям. Производители могут:

Увеличить локализацию производства, чтобы снизить зависимость от импорта.

Активнее предлагать программы трейд-ин и кредитования, чтобы стимулировать спрос.

Развивать линейки бюджетных моделей, которые могут заинтересовать массового покупателя.

Однако, без дополнительных стимулов со стороны государства, таких как субсидии или снижение налогов, рынок может столкнуться с серьезным кризисом.

2025 год станет испытанием для российского автомобильного рынка. Сокращение продаж, рост цен и экономические трудности заставляют производителей и дилеров искать новые подходы к работе. Покупателям, в свою очередь, стоит ожидать дальнейшего удорожания автомобилей, что может сделать подержанный сегмент более привлекательным.

Рынок находится в переходном состоянии, и итоги года будут зависеть от множества факторов: от изменения курса рубля до реакции потребителей на растущие цены.