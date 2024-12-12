Продажи автомобилей в следующем году пойдут на спад: кто в этом виноват и что делать?

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году ожидает серьезные изменения. По данным агентства «Автостат», объем продаж может сократиться на 10% по сравнению с 2024 годом, составив около 1,43 миллиона единиц.

Однако аналитики рассматривают и другие сценарии: негативный предполагает падение на 20% до 1,27 миллиона машин, а оптимистичный — сохранение уровня продаж на отметке 1,59 миллиона автомобилей.

Три пути развития автопрома

На развитие автомобильного рынка будут влиять экономическая ситуация, курс рубля, изменения налоговой политики и покупательские настроения. Основные варианты развития событий таковы:

Базовый сценарий. Прогнозируемое снижение на 10% станет результатом снижения спроса и роста цен. При этом рынок может сохранить относительную стабильность.

Негативный сценарий. При дальнейшем ухудшении макроэкономических условий и увеличении утильсбора рынок сократится на 20%, что станет наиболее существенным спадом.

Оптимистичный сценарий. Если экономика покажет признаки стабилизации, продажи останутся на уровне 2024 года.

Растущие цены и их последствия

Ожидается, что рост стоимости автомобилей станет главным фактором, сдерживающим спрос. Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков прогнозирует повышение цен на 10% в течение первого полугодия 2025 года. Среди причин — увеличение утильсбора, ослабление рубля и инфляционное давление.

«Повышение стоимости неизбежно, так как октябрьские изменения утильсбора еще не полностью отразились на ценах, а январские корректировки только добавят нагрузки», — отмечает Целиков.

Итоги 2024 года: положительная динамика

Несмотря на мрачные прогнозы на 2025 год, 2024 год стал для автопрома успешным. Продажи новых автомобилей выросли в полтора раза по сравнению с 2023 годом, что связано с восстановлением покупательской активности и ожиданием роста цен.

Предпочтения россиян: какие шины в топе?

Параллельно с ростом продаж автомобилей россияне активно приобретали шины. В 2024 году лидерами продаж стали бренды Nordman, Cordiant и Kama Tyres. В десятку самых популярных вошли также Viatti, Pirelli, Formula, Yokohama, Белшина, Sailun и Triangle. При этом 91,5% всех проданных шин предназначались для легковых автомобилей.

Основные вызовы 2025 года

Увеличение утильсбора. Изменения, вступившие в силу осенью 2024 года, продолжат влиять на рынок в начале 2025 года.

Слабый рубль. Падение курса национальной валюты увеличивает стоимость как импортных автомобилей, так и комплектующих.

Снижение доходов населения. Рост цен и инфляция делают крупные покупки менее доступными.

Перспективы восстановления

Автомобильный рынок России находится на пороге адаптации к новым условиям. Ожидается, что производители будут разрабатывать новые кредитные программы и предлагать скидки для привлечения покупателей. В свою очередь, стабилизация рубля и снижение инфляции могут поддержать интерес потребителей.

2025 год обещает стать испытанием для автопрома в России. Несмотря на снижение продаж, рынок имеет потенциал для адаптации. Итоговые результаты будут зависеть от эффективности предложенных мер поддержки и макроэкономической ситуации.

