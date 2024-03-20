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· Ульяна Сенько

Продавайте, пока не стало поздно: прогноз экспертов по недвижимости на лето 2024 года

Продавайте, пока не стало поздно: прогноз экспертов по недвижимости на лето 2024 года

triboona.ru

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Пока ведутся обсуждения между Минстроем, правительством и Центральным банком по вопросу продления льготной ипотеки, рынок недвижимости в России ожидает существенных изменений весной 2024 года.

Информация от «Новых Известий» позволяет пролить свет на то, что ждать от рынка в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Путин указал на влияние льготной ипотеки на инфляционное давление в стране, но Минстрой все еще рассматривает возможность продления программы, предоставляющей ипотеку под 8% годовых. Решение ожидается к началу лета.

Тем временем, спрос на новостройки падает, а количество ипотечных сделок в крупных городах сокращается. В Москве и Санкт-Петербурге заметен значительный спад, связанный с изменениями условий выдачи льготной ипотеки, включая увеличение первого взноса и снижение лимитов.

Несмотря на падение спроса, цены на новостройки продолжают расти, создавая непростую ситуацию на рынке. Эксперты предполагают, что цены на первичное жилье будут держаться на уровне инфляции, в то время как вторичный рынок может столкнуться со снижением цен и стагнацией.

Ситуация осложняется ожиданиями покупателей: большинство из них предвидят снижение цен на жилье, особенно на вторичном рынке. При этом влияние программ льготной ипотеки может поддержать цены на новостройки, оставляя вторичный рынок без подобной поддержки.

Эксперты советуют потенциальным покупателям внимательно следить за развитием ситуации на рынке, особенно если планируется приобретение недвижимости в кредит. Возможное продление льготной ипотеки и условия субсидирования в разных регионах могут сыграть ключевую роль в принятии решения о покупке.

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