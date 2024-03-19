«Процесс запущен»: Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке жилья

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центробанк России, высказалась о будущих трансформациях на рынке жилой недвижимости.

Она акцентировала внимание на предшествующем увеличении цен на квадратный метр и прогнозирует их последующее сокращение, особенно в тех областях, где рост был особенно заметен.

По словам Набиуллиной, ожидается существенное уменьшение стоимости жилья, в особенности в локациях с предыдущими значительными ценовыми всплесками.

Параллельно с этим, Елена Гордашникова из Gordashnikova Land, в разговоре с KONKURENT.RU, указала на то, что несмотря на предполагаемое падение интереса к новостройкам в 2024 году, широкомасштабного уменьшения цен ждать не приходится. Статистика за январь показала уменьшение количества сделок по долевому участию в столице и области, однако это не является общей тенденцией для всего сектора.

Гордашникова также отметила, что начало года традиционно не самый активный период для рынка недвижимости и что заметное удешевление было отмечено только по отношению к определенным объектам. Она подчеркивает, что глобального снижения цен на жилье предвидеть не стоит.