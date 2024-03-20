«Процесс запущен»: Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

Согласно заявлению главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, изменения на рынке жилой недвижимости в России неизбежны.

Она предвещает корректировку цен на жилье, основываясь на предыдущем значительном росте стоимости квадратного метра. Такой рост, по словам Набиуллиной, намекает на будущее уменьшение стоимости жилья, причем ожидается, что изменения затронут в первую очередь регионы с наиболее заметным предыдущим подорожанием недвижимости.

Специалисты в области недвижимости, включая основательницу агентства Gordashnikova Land Елену Гордашникову, подчеркивают, что несмотря на предполагаемое общее снижение, массовое падение цен на недвижимость вряд ли произойдет. Анализ текущего состояния рынка, основанный на данных о сделках в Москве и Подмосковье, показывает сокращение объема заключенных договоров, что может сигнализировать о начале изменений в ценообразовании на новостройки.

Тем не менее, важно учитывать, что рынок недвижимости подвержен сезонным колебаниям, и январь традиционно не самый активный месяц для этого сектора. Эксперты предостерегают, что значительное снижение цен может коснуться лишь отдельных объектов, в то время как на общем уровне кардинальных изменений предвидеть не стоит.

Таким образом, на рынке жилой недвижимости в России предстоят важные изменения, которые потребуют внимания как от покупателей, так и от продавцов, а прогнозы специалистов помогут им сориентироваться в новых условиях, сообщает KONKURENT.RU.