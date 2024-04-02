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«Процесс запущен»: глава Центробанка России Набиуллина готовит граждан России к неотвратимым последствиям на рынке жилой недвижимости

«Процесс запущен»: глава Центробанка России Набиуллина готовит граждан России к неотвратимым последствиям на рынке жилой недвижимости

banki.ru

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Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, делится прогнозами относительно будущего цен на жилищный рынок в стране.

После периода устойчивого подъема цен на жилье она предвидит их неизбежное сокращение, особенно в тех регионах, где рост был наиболее заметен.

Эксперты предполагают, что корректировка цен будет следствием текущих экономических перемен и может быть довольно ощутимой. Однако, как утверждает Елена Гордашникова, основатель современного агентства по недвижимости, массового снижения цен ждать не стоит. Анализ указывает на возможное уменьшение интереса к покупке новостроек, но это не приведет к обвалу цен на рынке.

Январь уже продемонстрировал сокращение количества реализованных сделок в Москве и области, при этом падение цен фиксируется не во всех жилых комплексах. Эксперты напоминают, что январь традиционно не самый активный месяц для рынка недвижимости, и значительное удешевление фиксируется лишь для отдельных объектов.

Так, несмотря на ожидаемое умеренное снижение стоимости недвижимости, общего крупномасштабного падения цен на рынке, вероятно, не произойдет. Покупателям советуют внимательно отслеживать рыночные тенденции и делать обдуманные инвестиционные решения.

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