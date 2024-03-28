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«Процесс запущен»: глава Центробанка Набиуллина готовит граждан России к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

«Процесс запущен»: глава Центробанка Набиуллина готовит граждан России к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

Росконгресс

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Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России, сделала заявление, касающееся предстоящих изменений на рынке жилищной недвижимости в России.

Она подчеркнула, что после периода роста цен на жилье, следует ожидать их корректировку в сторону уменьшения, особенно в районах с наиболее значительным предыдущим увеличением стоимости.

В дополнение к этому, Елена Гордашникова, основатель агентства недвижимости, в беседе с KONKURENT.RU, выразила мнение о том, что хотя в 2024 году вероятно уменьшение спроса на новостройки, обвал цен по всей стране маловероятен. Анализируя данные за январь, было выявлено сокращение числа договоров долевого участия на 53% в Москве и Подмосковье, с понижением стоимости в отдельных комплексах до трехкратного снижения.

Гордашникова также указала, что начало года традиционно не характеризуется высокой активностью на рынке недвижимости, и значительное снижение цен происходит лишь по отдельным объектам. Эти данные свидетельствуют о том, что широкомасштабного снижения цен, вероятно, не произойдет, и рынок будет адаптироваться к новым экономическим условиям постепенно.

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