«Процесс запущен»: глава Центробанка РФ Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ, прогнозирует скорые изменения в секторе жилой недвижимости, предвещая коррекцию ценовой политики.

После периода заметного увеличения стоимости квадратного метра, особенно выраженного в некоторых регионах, ожидается снижение цен.

Эксперты в области недвижимости предполагают, что хотя цены могут упасть, рынок вряд ли столкнется с обвалом цен. Анализ транзакций на рынке Москвы и Подмосковья показывает уменьшение активности, что может быть индикатором начала ценовых корректировок в сегменте новостроек.

Учитывая сезонные колебания рынка, с январем как традиционно менее активным месяцем, ожидается, что понижение цен коснется лишь отдельных объектов, а не приведет к глобальным изменениям.

В итоге, участникам рынка жилой недвижимости России предстоит внимательно отслеживать предстоящие изменения. Знание экспертных прогнозов будет способствовать эффективной адаптации к обновленным рыночным условиям, подчеркивает KONKURENT.RU.