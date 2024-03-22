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«Процесс запущен»: глава ЦБ России Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

«Процесс запущен»: глава ЦБ России Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

politnavigator.net

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Недавнее заявление Эльвиры Набиуллиной, руководителя Центробанка РФ, пролило свет на ожидаемые изменения в сегменте жилой недвижимости по всей стране.

Набиуллина предсказывает коррекцию в стоимости жилья, особенно в регионах, где наблюдался заметный рост цен. Это изменение, по её мнению, является неизбежным в ответ на предшествующее увеличение стоимости.

В интервью для KONKURENT.RU, Елена Гордашникова из агентства Gordashnikova Land делится своими мыслями о том, что хотя некоторое снижение спроса на новостройки возможно, глобальное падение цен в 2024 году маловероятно. Анализ начала года показывает уменьшение количества заключенных контрактов, но это не говорит о всеобщем снижении цен.

Гордашникова также отмечает, что январь исторически не самый активный период для рынка недвижимости, и существенное уменьшение цен, как правило, касается только определенных объектов. Таким образом, ожидать массового удешевления жилой недвижимости на текущий момент не приходится.

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