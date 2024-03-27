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«Процесс запущен»: глава ЦБ России Набиуллина готовит граждан страны к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

«Процесс запущен»: глава ЦБ России Набиуллина готовит граждан страны к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

dzen.ru

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Глава Центрального Банка России, Эльвира Набиуллина, предсказывает значительные изменения на рынке жилой недвижимости в стране.

После значительного роста стоимости жилья в прошлом, ожидается его снижение, особенно в регионах, где цены выросли наиболее существенно.

Эта прогнозируемая тенденция к снижению цен подчеркивается в контексте общего экономического климата и изменений в спросе на новостройки. На основе анализа рыночной ситуации, Елена Гордашникова из агентства недвижимости Gordashnikova Land поделилась, что значительное падение стоимости жилья массово не ожидается, хотя некоторое снижение спроса в 2024 году возможно.

Конкретные данные показывают, что в начале года в Москве и Подмосковье наблюдалось сокращение количества договоров долевого участия на 53% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, январь традиционно не самый активный месяц на рынке недвижимости, и значительные изменения цен происходят не везде и не всегда.

Эксперты утверждают, что будущее рынка жилья в России будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию в стране и мире, динамику спроса и предложения, а также от региональных особенностей. Потенциальные покупатели и инвесторы должны учитывать эти тенденции при планировании своих решений на рынке недвижимости.

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