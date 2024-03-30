«Процесс запущен»: глава ЦБ России Набиуллина готовит граждан России к неотвратимым последствиям на рынке жилой недвижимости

Изменения в ценообразовании на российском рынке недвижимости неизбежны, считает Эльвира Набиуллина, глава Банка России.

В последнее время наблюдался значительный рост стоимости жилья, что теперь, по мнению Набиуллины, приведет к его постепенному снижению, особенно в регионах, где цены выросли особенно сильно.

Ожидается, что рыночные корректировки произойдут на фоне изменений в экономической ситуации и могут оказаться значительными. Тем не менее по словам Елены Гордашниковой, основателя инновационного агентства недвижимости, не стоит ожидать массового падения цен. Анализ рынка показывает, что спрос на новостройки может снизиться, но не приведет к широкомасштабному удешевлению жилья.

Январские показатели уже демонстрируют уменьшение числа сделок в столице и ее окрестностях, но снижение цен происходит не во всех жилых комплексах. Эксперты подчеркивают, что январь традиционно не самый активный месяц на рынке недвижимости, и существенное снижение стоимости наблюдается только по отдельным объектам.

Таким образом, хотя некоторое корректирование цен и ожидается, общего значительного падения стоимости жилья на рынке предвидеть не стоит. Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям тщательно следить за рыночными тенденциями и принимать взвешенные решения.