«Процесс запущен»: глава ЦБ России Набиуллина готовит граждан России к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина обсудила будущее ценовой политики на рынке жилой недвижимости.

Она предвидит период снижения стоимости квартир, особенно в регионах, где был зафиксирован их значительный рост.

В интервью для KONKURENT.RU, Елена Гордашникова из агентства Gordashnikova Land оценивает перспективы рынка новостроек в 2024 году. Ожидается умеренное снижение спроса, что не приведет к массовому удешевлению жилья. Анализ данных за январь показывает уменьшение объема сделок в Москве и ее окрестностях, но это не является общей тенденцией для всей страны.

Специалисты подчеркивают сезонную специфику рынка недвижимости, указывая на то, что значительное сокращение цен наблюдается только в отношении отдельных объектов. Глобального понижения стоимости жилья в ближайшем будущем не ожидается, причем изменения будут варьироваться в зависимости от географического расположения и рыночных сегментов.