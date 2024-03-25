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«Процесс запущен»: глава ЦБ РФ Набиуллина готовит россиян к неприятным последствиям на рынке жилья

«Процесс запущен»: глава ЦБ РФ Набиуллина готовит россиян к неприятным последствиям на рынке жилья

РИА

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Последнее высказывание главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной пролило свет на предстоящие изменения в секторе жилищной недвижимости по всей России.

Набиуллина прогнозирует коррекцию цен на жилье, особенно в регионах, где был заметен значительный рост. По её мнению, эти изменения неизбежны в ответ на предыдущий подъем цен.

В своем интервью для KONKURENT.RU, Елена Гордашникова из агентства "Gordashnikova Land", высказала мнение, что хотя небольшое сокращение спроса на новостройки возможно, общее снижение цен в 2024 году маловероятно. Анализ начала текущего года показывает сокращение числа заключенных договоров, но это не означает общее падение цен.

Гордашникова указывает, что январь исторически является не самым активным периодом для рынка недвижимости, и значительное снижение цен, как правило, затрагивает лишь определенные объекты. Поэтому на данный момент не следует ожидать массового падения цен на жилье.

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