«Процесс запущен»: глава ЦБ РФ Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке жилья

Заявление руководителя Центробанка РФ, Эльвиры Набиуллиной, недавно привлекло внимание к ожидаемым изменениям в жилищном секторе по всей стране.

Набиуллина предвидит коррекцию стоимости недвижимости, особенно в регионах, где наблюдался значительный рост цен. По ее мнению, это изменение неизбежно в ответ на предыдущее увеличение стоимости.

В интервью для konkurent.ru, Елена Гордашникова из агентства Gordashnikova Land поделилась своими мыслями о том, что хотя спрос на новостройки может немного снизиться, глобальное падение цен в 2024 году маловероятно. Анализ начала года показывает уменьшение числа заключенных договоров, но это не говорит о всеобщем снижении цен.

Гордашникова также отмечает, что январь исторически не самый активный период для рынка недвижимости, и существенное снижение цен, как правило, затрагивает только определенные объекты. Таким образом, на данный момент не следует ожидать массового падения стоимости жилья.