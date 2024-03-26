Эльвира Набиуллина, глава Центрального Банка России, поделилась своим видением будущего рынка жилой недвижимости, предсказывая значительные изменения в стоимости объектов.

По ее мнению, прошлый рост цен на недвижимость сигнализирует о неизбежном их снижении, особенно в регионах, где ранее наблюдался значительный рост стоимости.

В то время как Набиуллина прогнозирует общее снижение стоимости жилья, Елена Гордашникова, основатель агентства недвижимости Gordashnikova Land, предлагает более умеренный взгляд. По ее словам, хотя спрос на новостройки может снизиться, массовое падение цен в 2024 году маловероятно. Январские показатели в Москве и Подмосковье показывают сокращение числа договоров, но это не обязательно будет трендом для всей страны.

Значительные изменения цен могут наблюдаться в отдельных жилых комплексах, где ценники могут упасть в 2-3 раза. Однако Гордашникова подчеркивает, что это скорее исключения, а не общая тенденция рынка.

Такие предсказания важны для потенциальных покупателей, инвесторов и участников рынка, поскольку они могут влиять на стратегии покупки, продажи и инвестирования в жилую недвижимость.

Все эти прогнозы и аналитические оценки подчеркивают неопределенность и изменчивость рынка жилой недвижимости в России, что заставляет участников рынка быть внимательными и осмотрительными в своих решениях, сообщает KONKURENT.RU.