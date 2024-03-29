«Процесс запущен»: глава ЦБ Эльвира Набиуллина готовит граждан России к неотвратимым последствиям на рынке недвижимости

Переоценка стоимости жилой недвижимости в России предстоит в ближайшем будущем, как утверждает Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального Банка России.

По ее прогнозам, ценники на апартаменты, которые раньше наблюдали значительный рост, теперь пойдут на спад.

В частности, Набиуллина выделила, что заметное уменьшение цен будет в тех местностях, где ранее фиксировался существенный рост стоимости.

В рамках дискуссии о будущем рынка недвижимости, Елена Гордашникова из агентства Gordashnikova Land указала в беседе с KONKURENT.RU, что хотя предвидится уменьшение интереса к приобретению новостроек в 2024 году, массового сокращения цен происходить не будет. Анализ январских показателей демонстрирует снижение числа сделок в Москве и ее окрестностях на 53% в сравнении с прошлым годом, причем в некоторых проектах спад был еще более заметным.

Гордашникова также подчеркнула, что январь обычно не является месяцем высокой активности на рынке недвижимости, и что зарегистрированное понижение цен больше касается индивидуальных объектов, а не отображает общую картину на рынке.