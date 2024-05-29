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«Процесс уже запущен»: новый министр обороны рассказал о второй волне мобилизации в России

Смена главы Министерства обороны России всегда вызывает резонанс, но назначение Андрея Белоусова,

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Смена главы Министерства обороны России всегда вызывает резонанс, но назначение Андрея Белоусова, фигуры, известной своими заявлениями о необходимости "мобилизации общества" для функционирования экономики в условиях внешнего давления, спровоцировало новую волну дискуссий о возможной мобилизации в стране.

Недавний вброс информации в Telegram-каналах о якобы готовящихся "мобилизационных сборах", призванных, по версии авторов, стать прелюдией к новой волне призыва, лишь усилил общественную тревогу. Однако проект "Борьба с фейками" оперативно опроверг эти данные, указав на их ложность и подчеркнув, что речь идет о плановых военных сборах для резервистов, которые проводятся ежегодно.

Сам Андрей Белоусов, выступая перед членами Совета Федерации, однозначно опроверг слухи о готовящейся мобилизации. Он заверил сенаторов, что все мероприятия по комплектованию вооруженных сил носят плановый характер и включают в себя, в первую очередь, набор военнослужащих по контракту.

Аналогичную позицию неоднократно озвучивал и президент Владимир Путин, подчеркивая отсутствие необходимости в новой волне мобилизации и указывая на стабильный приток контрактников, позволяющий поддерживать необходимую численность личного состава армии.

Военные эксперты, в том числе депутат Госдумы, член Комитета по обороне Виктор Соболев, разделяют мнение руководства страны, подтверждая, что Генеральный штаб и Министерство обороны на данный момент эффективно справляются с задачей укомплектования армии для выполнения боевых задач.

Таким образом, на сегодняшний день нет никаких объективных предпосылок для паники и разговоров о новой волне мобилизации. И официальные лица, и экспертное сообщество сходятся во мнении, что необходимости в ней нет.

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