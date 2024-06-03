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«Процесс уже запущен»: новый министр обороны Андрей Белоусов высказался о второй волне мобилизации в России

Недавнее назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России активизировало обсуждения о возможности новой волны мобилизации.

vrubcovske.ru

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Недавнее назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России активизировало обсуждения о возможности новой волны мобилизации.

Эти дебаты подпитываются предыдущими высказываниями Белоусова о необходимости мобилизации общества для построения мобилизационной экономики.

Первая частичная мобилизация в России, проведенная в сентябре 2022 года, затронула около 300 тысяч человек. Спустя время, слухи о новой мобилизации продолжали появляться, однако официально они не подтверждались и распространялись главным образом через Telegram-каналы за пределами России.

В своем выступлении перед Советом Федерации Андрей Белоусов подчеркнул, что планируемые действия по комплектованию армии не связаны с мобилизацией, а касаются стандартных процедур вроде набора на контрактную службу. Он отметил, что основная задача — это проведение операций с минимальными потерями.

Сообщения о возможных «мобилизационных сборах», которые появились в анонимных источниках, вызвали беспокойство, однако по данным источников, близких к правительству, такие сборы являются обычной практикой и проводятся ежегодно в рамках учебных периодов.

Президент Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники, включая Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности, подтвердили, что приоритетом является укрепление армии через планомерный набор контрактников, а не через массовую мобилизацию.

Например, Виктор Соболев, генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне, уточнил, что полная мобилизация возможна только в условиях введения военного положения и будет проведена в крайнем случае. Также он упомянул, что при общей мобилизации особые условия будут применяться ко всем, включая граждан с российским гражданством, независимо от их статуса.

Таким образом, хотя появление новых предложений от нового министра обороны вызывает вопросы, текущая политика направлена на оптимизацию существующих подходов к набору и управлению военнослужащими, а не на начало новой мобилизации. Оставляет ли это место для спекуляций? Безусловно, но по всем официальным данным, масштабные мобилизационные мероприятия в ближайшее время не планируются, сообщает 56orb.ru.

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