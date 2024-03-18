Процесс уже запущен: Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке жилья

Эльвира Набиуллина, руководитель Банка России, прогнозирует неизбежные изменения в ценах на жилую недвижимость в России. Сообщает KONKURENT.RU.

Она отметила, что в прошлом цены на квадратные метры значительно возрастали, но теперь настало время для их снижения.

Глава Центробанка утверждает, что это снижение должно быть значительным, особенно заметным в регионах, где цены на жилье ранее стремительно росли.

Как сообщала ранее основатель агентства Gordashnikova Land, Елена Гордашникова, существенного падения стоимости квадратных метров ожидать не следует.

По ее мнению, спрос на новые строения в 2024 году возможно начнет падать, но это не станет массовым явлением. Согласно данным за январь, количество подписанных договоров долевого участия уменьшилось в Москве и Подмосковье на 53 процента по сравнению с прошлым годом. В некоторых жилых комплексах снижение составило от 2 до 3 раз.

Тем не менее, эксперт напоминает, что январь не является активным месяцем для рынка недвижимости. Она также отмечает, что значительное снижение цен характерно лишь для отдельных случаев и определенных объектов. Общего массового падения цен пока не просматривается и, скорее всего, это не стоит ожидать в общем, подчеркивает специалист.