Новости России
· Артем Акчурин

Процесс уже запущен: Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке жилья

Процесс уже запущен: Набиуллина готовит россиян к неотвратимым последствиям на рынке жилья

РБК

Подписаться в Telegram

Эльвира Набиуллина, руководитель Банка России, прогнозирует неизбежные изменения в ценах на жилую недвижимость в России. Сообщает KONKURENT.RU.

Она отметила, что в прошлом цены на квадратные метры значительно возрастали, но теперь настало время для их снижения.

Глава Центробанка утверждает, что это снижение должно быть значительным, особенно заметным в регионах, где цены на жилье ранее стремительно росли.

Как сообщала ранее основатель агентства Gordashnikova Land, Елена Гордашникова, существенного падения стоимости квадратных метров ожидать не следует.

По ее мнению, спрос на новые строения в 2024 году возможно начнет падать, но это не станет массовым явлением. Согласно данным за январь, количество подписанных договоров долевого участия уменьшилось в Москве и Подмосковье на 53 процента по сравнению с прошлым годом. В некоторых жилых комплексах снижение составило от 2 до 3 раз.

Тем не менее, эксперт напоминает, что январь не является активным месяцем для рынка недвижимости. Она также отмечает, что значительное снижение цен характерно лишь для отдельных случаев и определенных объектов. Общего массового падения цен пока не просматривается и, скорее всего, это не стоит ожидать в общем, подчеркивает специалист.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

обработка от тараканов гарантия

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

ремонт подъездов в Самаре

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.