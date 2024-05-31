Смена руководства министерства обороны России всегда вызывает обсуждения, но назначение Андрея Белоусова, который известен своими высказываниями о необходимости "мобилизации общества" для эффективной работы экономики в условиях внешнего давления, вызвало новую волну разговоров о возможной мобилизации в стране.

Недавние сообщения в telegram-каналах о предполагаемых "мобилизационных сборах", которые, по мнению авторов, могут стать началом нового призыва, лишь усилили общественную тревогу. Однако проект "Борьба с фейками" оперативно опроверг эти сведения, указав на их фальсификацию и подчеркнув, что речь идет о ежегодных плановых военных сборах для резервистов.

Сам Андрей Белоусов в своем выступлении перед сенаторами однозначно опроверг слухи о возможной мобилизации. Он заверил членов Совета Федерации, что все мероприятия по мобилизации вооруженных сил проводятся по плану и включают, прежде всего, прием на контрактную службу.

Аналогичную позицию высказывал и президент Владимир Путин, отмечая отсутствие необходимости в новой волне мобилизации и подчеркивая стабильное поступление контрактников, обеспечивающее необходимое количество военнослужащих в армии.

Военные эксперты, включая депутата госдумы и члена комитета по обороне Виктора Соболева, разделяют точку зрения руководства страны, подтверждая успешное выполнение задач по призыву в армию генеральным штабом и министерством обороны.

Таким образом, на данный момент нет никаких реальных оснований для паники и рассуждений о возможной новой мобилизации. Официальные лица и экспертное сообщество согласны в том, что она не требуется.