«Процесс уже начат»: Белоусов высказался о второй волне мобилизации в России

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России вновь всколыхнуло общественные дискуссии о возможности новой волны мобилизации. Беспокойство подогревают ранее высказанные Белоусовым тезисы о необходимости "мобилизации" всего общества для успешного функционирования мобилизационной экономики.



Недавно телеграм-каналы запестрели сообщениями о якобы готовящихся "мобилизационных сборах", которые должны стать прелюдией к новой волне мобилизации. Однако проект "Борьба с фейками" опроверг эту информацию, подчеркнув, что никаких "мобилизационных сборов" не существует. Речь идет об ежегодных плановых военных сборах для граждан, находящихся в запасе.



Сам Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета Федерации, категорически опроверг слухи о мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о плановых мероприятиях по комплектованию армии, включая набор контрактников.



Эту же позицию неоднократно озвучивал и президент Владимир Путин. По его словам, необходимости в новой мобилизации нет, а ежедневный приток контрактников позволяет поддерживать необходимую численность армии.



Военные эксперты, в частности, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, уверены, что Генеральный штаб и Министерство обороны успешно справляются с задачей укомплектования армии для проведения СВО.



Подводя итог, можно сказать, что никаких оснований для паники и разговоров о новой волне мобилизации на сегодняшний день нет. Официальные лица и военные эксперты единогласно заявляют о том, что необходимости в этом нет.