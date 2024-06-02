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«Процесс уже начали»: Белоусов высказался о второй волне мобилизации в России

Назначение Андрея Белоусова на пост главы министерства обороны рф вызвала новые обсуждения о возможности возобновления частичной мобилизации. это вызвано тем, что ранее белоусов выражал мнение о невозможности построения мобилизационной экономики без вовле

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Назначение Андрея Белоусова на пост главы министерства обороны РФ вызвала новые обсуждения о возможности возобновления частичной мобилизации. это вызвано тем, что ранее белоусов выражал мнение о невозможности построения мобилизационной экономики без вовлечения всего общества.

Первая частичная мобилизация в россии была объявлена 21 сентября 2022 года и завершилась 28 октября того же года. в рамках этой мобилизации было призвано в общей сложности 300 тысяч человек.

После окончания частичной мобилизации появлялись слухи о возможном новом этапе, однако они чаще всего распространялись в telegram-каналах, находящихся под контролем из-за рубежа.

В ходе пленарного заседания совета федерации андрей белоусов заявил, что при формировании вооруженных сил возникают определенные трудности, но мобилизация в настоящее время не планируется. вместо этого будут проводиться плановые мероприятия, такие как набор контрактников.

В сообщениях анонимных telegram-каналов появилась информация о новой волне мобилизации и о начале призывной кампании для "мобилизационных сборов". однако это оказалось ложью и провокацией, так как "мобилизационных сборов" не существует, есть только военные сборы, которые проводятся ежегодно в соответствии с указом президента.

Мнение политиков и экспертов по поводу возможной мобилизации в 2024 году разделилось. президент путин заявил, что новой мобилизации не будет, и каждый день заключают контракты на военную службу 1500 человек. генеральный штаб рф и минобороны успешно решают задачу поддержания численности вооруженных сил.енаще 53 тысячи человек.

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