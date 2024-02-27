Проблемы начнутся с 1 марта: эксперт предупредил всех, кто собирается брать ипотеку

По словам эксперта по недвижимости Алексея Кричевского, с 1 марта будут ужесточены правила предоставления ипотечного кредита. Он отметил, что некоторым людям будет сложно получить ипотеку.



Согласно последним изменениям Центробанка, начиная с 1 марта, коэффициенты риска по ипотеке значительно повысятся. Это означает, что требования к заемщикам станут более строгими, предупредил экономист.



Как указал Кричевский, заемщикам, которые тратят на ипотеку более половины своего дохода, могут отказать в получении ипотечного кредита либо назначить настолько высокий процент, что им будет проще отказаться от сделки.





Аналитик считает, что новые правила окажут негативное влияние на заемщиков из регионов с небольшими, но стабильными заработками, например, государственные служащие, сотрудники государственных учреждений в сфере образования или здравоохранения. Их зарплата, по его мнению, едва ли покроет ипотечные платежи.Также возникнут проблемы для тех клиентов, которые взяли кредит в последние полгода и хотят его рефинансировать.Будет сложнее для людей с большими долгами и испорченной кредитной историей получить как ипотечный кредит, так и другие виды кредитов. Поэтому Кричевский призывает расплатиться с прежними долгами прежде, чем брать новые.Таковы основные выводы Алексея Кричевского в беседе с "Прайм" (16+).