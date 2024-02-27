Проблемы начнутся с 1 марта: эксперт предупредил всех, кто собирается брать ипотеку
Илья Табаченко
По словам эксперта по недвижимости Алексея Кричевского, с 1 марта будут ужесточены правила предоставления ипотечного кредита. Он отметил, что некоторым людям будет сложно получить ипотеку.
Согласно последним изменениям Центробанка, начиная с 1 марта, коэффициенты риска по ипотеке значительно повысятся. Это означает, что требования к заемщикам станут более строгими, предупредил экономист.
Как указал Кричевский, заемщикам, которые тратят на ипотеку более половины своего дохода, могут отказать в получении ипотечного кредита либо назначить настолько высокий процент, что им будет проще отказаться от сделки.
Также возникнут проблемы для тех клиентов, которые взяли кредит в последние полгода и хотят его рефинансировать.
Будет сложнее для людей с большими долгами и испорченной кредитной историей получить как ипотечный кредит, так и другие виды кредитов. Поэтому Кричевский призывает расплатиться с прежними долгами прежде, чем брать новые.
Таковы основные выводы Алексея Кричевского в беседе с "Прайм" (16+).