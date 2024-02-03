Призывной возраст предлагают поднять до 50 лет: стало известно кого коснется эта мера
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Законопроект, который был внесен в Государственную Думу, предлагает увеличить призывной возраст для мужчин, получивших гражданство РФ, до 50 лет. Данный документ был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Авторами этой инициативы являются депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет (оба от "Единой России"). Они считают, что в настоящее время иностранные граждане, ставшие гражданами РФ, избегают вступления в воинский учет или специально откладывают его до достижения предельного призывного возраста (30 лет), а затем получают российский паспорт.
Депутаты отмечают, что этот вопрос стал особенно актуальным в условиях проведения военной операции в Украине. Они утверждают, что предложенный ими законопроект "позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость".
Теперь с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста в России повышена до 30 лет, причем нижняя остается на уровне 18 лет. Закон устанавливает обязанность иностранцев, получивших гражданство РФ, встать на воинский учет в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства. Без военного билета иностранным гражданам запрещено работать в России. В декабре правительство не поддержало другой законопроект, который был предложен депутатом Михаилом Матвеевым (КПРФ) и предлагал лишить уклонистов от воинской службы приобретенного гражданства.