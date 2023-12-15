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«Призывают ежедневно по 1500 человек»: Путин высказался о необходимости второй волны мобилизации

«Призывают ежедневно по 1500 человек»: Путин высказался о необходимости второй волны мобилизации

newizv.ru

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Прямая линия с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным прошла 14 декабря 2023 года, где Глава государства ответил на всех волнующий и интересующий вопрос о проведении новой волны мобилизации.

Согласно заявлению Верховного Главнокомандующего, у России нет необходимости проводить новый всероссийский призыв, так как во время прошлой мобилизации осенью 2022 года в Вооруженные силы РФ было набрано достаточное количество военнослужащих для выполнения поставленных боевых задач СВО на Украине.

Владимир Путин также назвал количество мобилизованных в прошлом году: в ВС России на военную службу было призвано 318 тысяч человек. При этом 49 тысяч из мобилизованных в настоящее время находятся в зоне проведения Специальной военной операции на Украине, а большая часть призванных проходит военную подготовку.

Вместе с тем Президент назвал и количество поступивших на военную службу в армию России добровольцев: контракт с Минобороны подписало 486 тысяч человек, и, согласно заявлению Главы Российской Федерации, каждый день на добровольной основе подписывается по 1500 контрактов.

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