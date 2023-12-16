Новости России
· Алина Алмакаева

«Призывают ежедневно по 1500 человек»: Путин прокомментировал необходимость второй волны мобилизации

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Президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил на прямой линии, что вторая волна мобилизации в стране не требуется. Он подчеркнул, что уже прошла частичная мобилизация, в результате которой призвано достаточное количество граждан России для выполнения военных задач.

В числе призванных военнослужащих на данный момент насчитывается 318 тысяч, из которых 49 тысяч находятся в зоне специальной операции на Украине. Остальные призывники продолжают проходить необходимую военную подготовку перед поступлением на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что во всей России набрали 486 тысяч добровольцев, и ежедневно заключают контракты с Министерством обороны 1500 человек.

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