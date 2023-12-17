«Призывают ежедневно по 1500 человек»: Путин cделал заявление о необходимости второй волны мобилизации

Президент Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии заявил, что проведение второй волны мобилизации в стране не требуется. Он отметил, что уже была осуществлена частичная мобилизация, благодаря которой было привлечено достаточное количество россиян для выполнения боевых задач.





По словам Владимира Путина, на военную службу было призвано 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых находятся в зоне спецоперации на Украине. Большинство призванных продолжает проходить военную подготовку в составе Вооруженных Сил Российской Федерации.Главнокомандующий также отметил, что общее количество добровольцев, присоединившихся к ВС России, достигло 486 тысяч человек. Ежедневно с Министерством Обороны заключают контракты 1500 человек.