«Призывают ежедневно по 1500 человек»: Путин cделал заявление о необходимости второй волны мобилизации
rbc.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии заявил, что проведение второй волны мобилизации в стране не требуется. Он отметил, что уже была осуществлена частичная мобилизация, благодаря которой было привлечено достаточное количество россиян для выполнения боевых задач.
Главнокомандующий также отметил, что общее количество добровольцев, присоединившихся к ВС России, достигло 486 тысяч человек. Ежедневно с Министерством Обороны заключают контракты 1500 человек.