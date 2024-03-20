Новости России
· Ульяна Сенько

Призыв будет электронным: стало известно, когда россиянам начнут рассылать электронные повестки в 2024

Призыв будет электронным: стало известно, когда россиянам начнут рассылать электронные повестки в 2024

radiomyt.ru

Подписаться в Telegram

В рамках весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, в России будут рассылаться электронные повестки в дополнение к бумажным.

Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы по обороне, Андрей Картаполов. Этот шаг направлен на модернизацию системы учета военнообязанных и упрощение процедуры вызова в военкоматы. Картаполов подчеркнул, что основным методом вызова на службу по-прежнему останется бумажная повестка и заверил, что призванные в рамках этого призыва граждане не будут отправлены в зоны военных действий.

В связи с законом о цифровизации воинского учета, подписанным в апреле прошлого года президентом Владимиром Путиным, электронная повестка приобретает тот же юридический вес, что и бумажный аналог. Реализация этого нововведения станет возможной благодаря созданию единого цифрового реестра военнообязанных, который начнет полноценно функционировать с 2025 года, хотя уже в этом году планируется тестирование системы.

Эта инициатива предполагает, что в случае неявки по повестке, призывнику будут автоматически налагаться определенные ограничения, включая запрет на выезд из страны и ряд других временных мер. Это должно способствовать повышению дисциплины и ответственности среди военнообязанных граждан, сообщает rtvi.com.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Интересное в Казани

23 часа назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»

услуга вывода плесени москва

Новости Татарстана

день назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

помощь в покупке автомобиля в Казани

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

13 минут назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС

Интересное в Казани

23 часа назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

Новости Казани

час назад

В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

Новости Татарстана

час назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 частных клиник добровольно отказались от абортов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросло количество объектов бизнеса

Новости Казани

3 часа назад

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 млрд рублей
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха