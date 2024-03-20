Призыв будет электронным: стало известно, когда россиянам начнут рассылать электронные повестки в 2024

В рамках весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, в России будут рассылаться электронные повестки в дополнение к бумажным.

Об этом сообщил председатель комитета Государственной Думы по обороне, Андрей Картаполов. Этот шаг направлен на модернизацию системы учета военнообязанных и упрощение процедуры вызова в военкоматы. Картаполов подчеркнул, что основным методом вызова на службу по-прежнему останется бумажная повестка и заверил, что призванные в рамках этого призыва граждане не будут отправлены в зоны военных действий.

В связи с законом о цифровизации воинского учета, подписанным в апреле прошлого года президентом Владимиром Путиным, электронная повестка приобретает тот же юридический вес, что и бумажный аналог. Реализация этого нововведения станет возможной благодаря созданию единого цифрового реестра военнообязанных, который начнет полноценно функционировать с 2025 года, хотя уже в этом году планируется тестирование системы.

Эта инициатива предполагает, что в случае неявки по повестке, призывнику будут автоматически налагаться определенные ограничения, включая запрет на выезд из страны и ряд других временных мер. Это должно способствовать повышению дисциплины и ответственности среди военнообязанных граждан, сообщает rtvi.com.