Призыв будет электронным: стало известно, когда начнут рассылать электронные повестки в 2024 году

В преддверии весеннего призыва 2024 года, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, в России внедряется новая система уведомлений — электронные повестки.

По информации, предоставленной главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, этот цифровой формат будет дополнять традиционные бумажные уведомления. Картаполов подчеркнул, что основной метод оповещения останется неизменным — через бумажные повестки, но теперь призывники будут получать также и электронные уведомления.

Депутат заверил, что призывники не будут отправляться в зону боевых действий, отмечая это важным принципом работы призывной кампании. В то же время, в контексте цифровизации воинского учета, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее подписал закон, предусматривающий создание единого цифрового реестра военнообязанных и приравнивающий электронные повестки к бумажным.

Согласно новым правилам, электронная повестка будет считаться врученной сразу после ее размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг» или иной платформе. Важно отметить, что призывники обязаны отреагировать на повестку в установленный срок, в противном случае их ждут определенные ограничения, включая запрет на выезд из страны и на регистрацию недвижимости или автомобиля.

Эти меры призваны повысить ответственность и дисциплину среди военнообязанных, одновременно упрощая процесс учета и контроля. В случае неявки без уважительной причины могут быть применены временные меры воздействия, в том числе ограничения на различные виды гражданской активности, сообщает rtvi.com.