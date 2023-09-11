Призовут от 400 до 700 тысяч: украинский генштаб «объявил» мобилизацию в России

Генштаб Минобороны Украины сделал заявление, фактически объявили о мобилизации в России, отметив, что все начнется "уже на днях".

Назвали и цифры призывы: от 400 до 700 тысяч человек. Но этого бравым командирам Незалежной показалось мало - они добавили значимые детали, мол, проведут мобилизацию не только в регионах РФ старых, но и в новых - надо же как-то компенсировать "чудовищные русские потери".

На вопрос, откуда информация, в Генштабе пояснили, что имеют секретные документы, из которых следует, что из Москвы и Петербурга призовут меньше всего мужчин, а вот из Чечни хотят заполучить 40 тысяч джигитов, которых отправят в качестве заградотрядов.

Идею подхватили украинские паблики и оппозиция в России. Официально в России мобилизация не проводится. Это подтвердил Андрей Картаполов, отметив, что нет никакой нужды мобилизовать кого-либо, когда хватает контратного набора.