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Призовут 500 тысяч человек? Сделано важное заявление о СВО

Призовут 500 тысяч человек? Сделано важное заявление о СВО

9111.ru

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Министерство обороны Украины в настоящее время рассматривает возможность внедрения инновационной системы электронных оповещений для информирования граждан о необходимости явиться в военкомат. Эту инициативу объявил глава ведомства, Рустем Умеров, согласно информации, предоставленной порталом rbk.ru.

По словам министра обороны, был проведен анализ различных баз данных, и в ближайшем будущем планируется внедрение системы учета мужчин, приглашаемых к военной службе, учитывая их категории.

Умеров подчеркнул, что в настоящее время ведомство активно работает над внедрением технических решений с целью обеспечения "цивилизованного" характера данного процесса. Кроме того, глава министерства не исключил возможности отправки электронных уведомлений даже для военнообязанных, находящихся временно за пределами страны. Эта мера призвана улучшить систему мобилизации и обеспечить более эффективную организацию военной службы.

В тот же период президент Украины, Владимир Зеленский, заявил о запросе военных о дополнительной мобилизации 500 тысяч человек. В связи с этим Министерство обороны Украины стремится оптимизировать процессы в сфере обороны страны, внедряя современные технологии в учет и призыв граждан к военной службе.

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