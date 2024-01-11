Призовут 500 тысяч человек? Сделано важное заявление о СВО

Министерство обороны Украины в настоящее время рассматривает возможность внедрения инновационной системы электронных оповещений для информирования граждан о необходимости явиться в военкомат. Эту инициативу объявил глава ведомства, Рустем Умеров, согласно информации, предоставленной порталом rbk.ru.

По словам министра обороны, был проведен анализ различных баз данных, и в ближайшем будущем планируется внедрение системы учета мужчин, приглашаемых к военной службе, учитывая их категории.

Умеров подчеркнул, что в настоящее время ведомство активно работает над внедрением технических решений с целью обеспечения "цивилизованного" характера данного процесса. Кроме того, глава министерства не исключил возможности отправки электронных уведомлений даже для военнообязанных, находящихся временно за пределами страны. Эта мера призвана улучшить систему мобилизации и обеспечить более эффективную организацию военной службы.

В тот же период президент Украины, Владимир Зеленский, заявил о запросе военных о дополнительной мобилизации 500 тысяч человек. В связи с этим Министерство обороны Украины стремится оптимизировать процессы в сфере обороны страны, внедряя современные технологии в учет и призыв граждан к военной службе.