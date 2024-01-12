Призовут 500 тысяч человек: сделано важное заявление о Спецоперации на Украине

Согласно информации деловой онлайн-газеты РБК, в настоящее время Правительство Украины рассматривает изменения в системе распространения повесток в военкоматы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, что в ведомстве активно обсуждается вопрос о внедрении электронных оповещений, приглашающих посетить военные комиссариаты военнообязанных граждан страны. Глава Минобороны Украины добавил, что предполагается отправлять повестки даже тем гражданам, которые находятся за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военнослужащие обратились к нему с тем, что на службу в армию страны необходимо призвать еще 500 тысяч человек для выполнения боевых задач на СВО. Поэтому министр обороны Рустем Умеров подчеркнул важность модернизации системы мобилизации и учета военнообязанных. При этом он также подчеркнул, что данные изменения позволят улучшить взаимодействие с гражданами и сделать процесс явки в военкомат более удобным и понятным.