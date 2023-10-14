«Призовем 3 миллиона, что дальше»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

Вопрос о возможной повторной мобилизации в России продолжает стоять весьма остро. Президент России, Совет Федерации, Минобороны регулярно сообщают об отсутствии планов и намерений мобилизовать кого-либо, но граждане продолжают опасаться.

Член оборонного комитета Государственной думы, генерал Андрей Гурулев заявил, что контрантников-добровольцев при сегодняшних темпах набора вполне достаточно, чтобы Россия выполнила все свои задачи в зоне СВО.