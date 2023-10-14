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«Призовем 3 миллиона, что дальше»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

«Призовем 3 миллиона, что дальше»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

Фото: социальные сети

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Вопрос о возможной повторной мобилизации в России продолжает стоять весьма остро. Президент России, Совет Федерации, Минобороны регулярно сообщают об отсутствии планов и намерений мобилизовать кого-либо, но граждане продолжают опасаться.

Член оборонного комитета Государственной думы, генерал Андрей Гурулев заявил, что контрантников-добровольцев при сегодняшних темпах набора вполне достаточно, чтобы Россия выполнила все свои задачи в зоне СВО.

"Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.

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