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«Призовем 3 миллиона, а дальше»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

«Призовем 3 миллиона, а дальше»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

Ксения Зимина / CHITA.RU

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Недавно в России начали распространять информацию о том, что в доставляемых повестках военнообязанным гражданам РФ дополнительно предупреждают о негативных последствиях за игнорирование повестки и неявки в названое время в военкомат. Также по слухам, в извещениях с вызовом содержатся сообщения о том, что возможно в скором времени увеличится срок службы в армии в Российской Федерации.

Тем не менее представители военного комиссариата города Санкт-Петербурга опровергло вышеназванные сообщения и объяснило средствам массовой информации, что в документе не содержится информации об увеличении срока военной службы, речь в повестках идет о возможном повышении возраста для призыва в армию. Распространяемые слухи являются лишь неправильно истолкованной информацией из повесток.

По словам руководителя оборонного комитета нижней палаты парламента Андрея Картаполова на данный момент в российскую армию уже набрано достаточное количество солдат по контракту, и никакая мобилизация не требуется. А депутат Госдумы Андрей Гурулев добавил, что тема мобилизации в настоящее время неактуальна, так как уже имеется достаточное количество профессиональных солдат, а обеспечение массовой мобилизации пока не представляется реальным с учетом текущего состояния оборонно-промышленного комплекса.

Таким образом, информационные сообщения о возможной мобилизации и увеличении срока службы в армии в России оказались неподтвержденными.

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