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«Призовем 3 миллиона, а дальше что»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

«Призовем 3 миллиона, а дальше что»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление о планах на мобилизацию

Фото: социальные сети

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Российские депутат нижней палаты парламента и член оборонного думского комитета генерал Андрей Гурулев высказлся о вероятности второй волны мобилизационной кампании в стране. По его словам, ни Генштаб, ни Минобороны, ни власти России на данный момент не планируют призывать мужчин по мобилизации, как это было осенью 2022 года. Сейчас нужды фронта в полной мере закрывают добровольцы-контрактники.

"Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.

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